Plus Wirges

Happy End nach famoser Rückrunde: TTC Wirges setzt sich in der Oberliga-Relegation durch

i Walli Asghir-Gill (links) Foto: Michael Fries, TTC Wirges/TTC Wirges

Vom Stück des Strohhalms, das man in der Hand behalten wolle, hat der TTC Wirges in den vergangenen Wochen oft gesprochen. Jetzt ist klar: Die Westerwälder bleiben Teil der Tischtennis-Oberliga. Das Team um Mannschaftsführer Michel Müller krönte seine famose Aufholjagd in der Rückrunde durch zwei Siege in der Relegation in eigener Halle.