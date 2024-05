Plus Simmern

Seckler-Interview zum Klassenerhalt des VfR Simmern: Das war quasi auf der letzten Rille

Von Sascha Wetzlar

i Justin Seckler. Foto: B&P Schmitt

Mit einer Punktlandung am letzten Spieltag hat sich der VfR Simmern den Klassenverbleib in der Tischtennis-Verbandsoberliga sichern können. Der dringend benötigte Sieg gelang beim 6:4 gegen den feststehenden Meister Grün-Weiss Kirn. In einer enorm ausgeglichenen Liga reichten 20:16 Punkte sogar noch zu Rang vier im Endtableau. Mannschaftsführer Justin Seckler gibt Einblicke in die wechselhafte Saison und schaut voraus auf die kommende Spielzeit.