Weitefeld

Weitefeld muss dringend punkten – Erstes von vier Endspielen

Von Andreas Hundhammer

Vier Spiele bleiben dem TuS Weitefeld-Langenbach noch, um den Abstieg aus der Tischtennis-Oberliga abzuwenden. Das von der Tabellenkonstellation her schwerste steht dabei direkt als erstes an, wenn an diesem Samstag ab 18 Uhr der TTC Nünschweiler in Weitefeld zu Gast ist. In der Hinrunde setzten sich die Südwestpfälzer mit 9:1 durch, wobei Einser René Wallmeroth den einzigen Punkt für die damals in Bestbesetzung angetretenen Weitefelder erspielte.