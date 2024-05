Sepsis, die unbekannte Gefahr: Junger Fußballer stirbt in Koblenzer Krankenhaus (Podcast)

Eine Familie aus dem Westerwald verliert völlig unerwartet den älteren von zwei Söhnen im Koblenzer Kemperhof – nun geht sie an die Öffentlichkeit, um auf die Symptome und lebensbedrohlichen Gefahren einer Sepsis aufmerksam zu machen. Über die bewegende Familiengeschichte sprechen Finn Holitzka und Maja Wagener im Podcast RZInside, dem Audio-Angebot der Rhein-Zeitung.

Rafael Heilmann war ein sportlicher, fußballbegeisterter Junge. Er verstarb mit neun Jahren in der Koblenzer Kinderklinik an einer Sepsis. Seine Familie möchte nun auf den medizinischen Notfall aufmerksam machen und sensibilisieren.

Eine Woche vor Ostern 2023 kommt der neunjährige Rafael aus Selters im Westerwald in die Koblenzer Kinderklinik Kemperhof. Ihm geht es schlecht, er hat hohes Fieber und Schmerzen am Fuß. 18 Stunden später ist Rafael tot.

Seine Familie hat sich an die Rhein-Zeitung gewandt und will Rafaels Geschichte bekannt machen: Es geht ihnen nicht um Vorwürfe, sagen sie, sondern um Aufmerksamkeit für den oft missverstandenen Notfall einer Sepsis. Maja Wagener hat die Familie monatelang begleitet und Experten befragt. Sie schildert im Podcast mit Host Finn Holitzka, was sie erfahren hat.

Podcast hören: Hier Play drücken

RZInside ist der Podcast der Rhein-Zeitung mit Geschichten aus Koblenz und der Region. Alle Folgen hören Sie auf rhein-zeitung.de/podcast sowie auf Spotify, Apple Podcast und allen gängigen Plattformen.