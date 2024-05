Plus Wirges Traditionsveranstaltung steigt in Wirges: Pfingstturnier mit einem früheren EM-Teilnehmer Traditionen gilt es zu pflegen, das wissen die Verantwortlichen des TTC Wirges, die auch in diesem Jahr wieder zu ihrem Pfingstturnier bitten. „Es heißt wieder drei Tage Tischtennis vom Feinsten in der Wirgeser Sporthalle an der Theodor-Heuss-Grundschule“, werben die Veranstalter. Und Organisator Michel Müller ergänzt: „Nachdem das letzte Jahr sehr erfolgreich verlaufen ist, sind nun Anfang der Woche schon wieder über 150 Einzelvoranmeldungen eingegangen.“ Lesezeit: 1 Minute

Das Turnier beginnt am Samstag um 10 Uhr mit der über die Landesgrenzen hinaus populären Konkurrenz in der Rolli-Klasse, „die ihresgleichen sucht“, so Müller. Einige klangvolle Namen folgen sonntags in der Männer-S-Konkurrenz. „Neben dem früher für Wirges aufschlagendem Christian Güll hat sich der ehemalige EM-Teilnehmer und Bundesligaspieler Adrian Dodean genauso ...