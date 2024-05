Plus Koblenz/Selters Neunjähriger aus Selters erleidet Sepsis: Nach Rafaels Tod wollen seine Eltern aufklären Von Maja Wagener i Heute bleibt der Familie nur noch der Besuch an Rafaels Grab, das zeigt, wie sehr der Neunjährige Fußball geliebt hat. Foto: Maja Wagener Ein Neunjähriger aus dem Westerwald kommt mit Fieber und diffusen Symptomen in eine Koblenzer Klinik – wenige Stunden später stirbt er an einer Sepsis. Wir erzählen Rafaels tragische Geschichte, denn seine Familie möchte nun aufklären, um anderen Eltern ein ähnliches Schicksal zu ersparen: Was ist Sepsis? Lesezeit: 9 Minuten

„Ich habe, ohne es zu wissen, meinem Kind beim Sterben zugesehen“, sagt Nathalie Berges-Heilmann. Im März 2023 hat die zweifache Mutter ihren Sohn Rafael mit diffusen Symptomen in den Kemperhof in Koblenz gebracht. Dort stirbt der Neunjährige am Tag darauf an einer zu spät diagnostizierten Sepsis. Wie kann es sein, ...