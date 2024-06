Plus Boppard

Demo vor Heilig Geist Krankenhaus mobilisiert Hunderte: Erhalt der Klinik in Boppard gefordert

i "Wir sind heimatnah und immer für Euch da!", stand auf einem Transparent am Krankenhaus. Zahlreiche Mitarbeiter und weitere Demoteilnehmer machten mit ihren Schildern auch auf die Folgen einer Krankenhausschließung aufmerksam. Foto: Philipp Lauer

Mehr als 600 Menschen haben sich am Samstagvormittag, 1. Juni, auf dem Platz vor dem Heilig Geist Krankenhaus in Boppard eingefunden um für den Erhalt des Krankenhauses zu demonstrieren. Eine ganze Reihe an Rednern aus Kommunalpolitik, Belegschaft und ein Gewerkschafter appellierten eindrücklich, der Standort müsse erhalten werden.