TTC Kirn: Ein Punkt fehlt noch zur Meisterschaft

Weil der TTC Zewen in Simmern nicht über ein 5:5 hinauskam, benötigen die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn aus den noch ausstehenden drei Begegnungen nur noch ein Unentschieden, um Meister der Verbandsoberliga zu werden und in die Oberliga aufzusteigen. Bereits am heutigen Samstag, 18 Uhr, können die Kirner im Heimspiel gegen die SF Nistertal ihren Durchmarsch perfekt machen. „Es sollte möglich sein, einen Punkt mitzunehmen, auch wenn es gegen unseren Angstgegner nicht einfach wird“, sagt TTC-Spielführer Johnas Henrich.