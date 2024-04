Plus Simmern

Perfekter Doppelheimspieltag für den VfR Simmern: Großer Schritt in Richtung Klassenerhalt

Der VfR Simmern um Holger Schwierz hat einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Tischtennis-Verbandsoberliga gemacht. Beim Doppelheimspieltag in Simmern gab es zwei Siege – ein umkämpftes 6:4 gegen den Vierten Sportfreunde Nistertal und ein lockeres 10:0 gegen den Drittletzten SV Windhagen.