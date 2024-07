Plus Hargesheim/Roxheim

Regeländerung: SG Hargesheim/Roxheim steigt auf

i Erfolgsteam mit langer Historie: Sabrina Wohlfahrt (von links), Donata Eder, Hannelore Huber und Elfriede Stephan spielen seit mehr als 25 Jahren zusammen, unser Bild zeigt das Meisterteam im Jahr 2023. Foto: Klaus Castor (Archiv)

Aller guten Dinge sind drei: Zum dritten Mal in Folge sicherte sich die SG Hargesheim/Roxheim die Meisterschaft in der Tischtennis-Verbandsliga der Frauen. Nun entschied sich das Team, auch den Aufstieg zu wagen. Damit spielt es in der nächsten Runde in der Verbandsoberliga.