Plus Paris

TTC-Duo spielt auch in Paris mit: Grenzauer Profis bei den Olympischen Spielen

i Der Luxemburger Luka Mladenovic (rechts), hier bei seiner Vorstellung mit Grenzaus Manager Markus Ströher, ist einer von zwei TTC-Spielern, die sich für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert haben. Foto: Olaf Gstettner

Sie sind wohl das prestigeträchtigste Ereignis weltweit für Topsportler: die Olympischen Spiele. Seit 1896 messen sich hier die besten Athleten aus der ganzen Welt in den verschiedensten Sportarten. Nachvollziehbar also, dass es das große Ziel fast aller Sportler ist, Teil dieses Ereignisses zu sein. Für zwei Tischtennis-Profis des TTC Zugbrücke Grenzau geht dieser Traum in Erfüllung.