Plus Trier „Hexer“ Schuler ist nach Sieg in Trier Europas Nummer eins in seiner Altersklasse i Die neue Nummer eins in Europa in seiner Altersklasse: Bernd Schuler, der die Trierer Stadtmeisterschaft gewann – und das in der AK 40. Foto: Schuler Die 68. Auflage der internationalen Tischtennis-Stadtmeisterschaften von Trier war wieder Anziehungspunkt für viele Asse. Auch für Bernd Schuler von der TV Eintracht Cochem. In einem hochklassigen Teilnehmerfeld von rund 150 Spielerinnen und Spieler aus Belgien, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und Deutschland hingen die Trauben dieses Jahr besonders hoch, zumal sich der 75-jährige Schuler in der Seniorenklasse 40, der Königsklasse der Senioren, anmeldete. Und sie tatsächlich gewann. Lesezeit: 1 Minute

Der Lohn: Durch seine Einzelbilanz von 7:0-Siegen in Trier festigt der selbst ernannte „Hexer“ Schuler seine Spitzenposition in der offiziellen DTTB-Jahrgangsrangliste und führt aktuell nun auch die europäische Jahrgangsrangliste seiner eigentlichen Altersklasse an. Rein in die Stadtmeisterschaften: Seine Auftakthürden in der Vorrunde und das Achtelfinale meisterte Schuler mit klaren 3:0-Erfolgen, im ...