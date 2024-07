Plus Grenzau Vor der 43. Bundesliga-Saison: Terminpuzzle verlangt dem TTC Grenzau einiges ab Von Marco Rosbach i Gute Leistungen, volle Ränge: Bei den Heimspielen des TTC Zugbrücke Grenzau hat es in der Saison 2023/24 nicht an Unterstützung durch die Fans gemangelt. Dass immer seltener sonntags gespielt wird, scheint für die Zuschauer kein Problem zu sein. Foto: Wolfgang Heil Bis sich die einzelnen Teile auch vor dem 43. Bundesliga-Jahr in Folge zu einem stimmigen Bild zusammenfügen konnten, war allerhand Puzzlearbeit zu leisten. Doch nun ist klar, wie das Programm des TTC Zugbrücke Grenzau in der Saison 2024/25 aussieht. Lesezeit: 2 Minuten

„Der Plan ist da – und er ist, wie er ist“, deutet Markus Ströher, Manager und 2. Vorsitzender des Traditionsvereins aus dem Brexbachtal, an, dass es schon leichtere Übungen gab. „Aber natürlich freuen wir uns, wenn es losgeht.“ Die verschiedenen Wünsche und Notwendigkeiten so miteinander zu vereinbaren, dass am Ende alle ...