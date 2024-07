Plus Grenzau

75 Jahre Tischtennis-Verband: Ein Hoch auf das Ehrenamt und ein Präsident an der Luftgitarre

Von Tim Saynisch , ros

Der Tischtennisverband Rheinland-Rheinhessen (RTTVR) hat seinen 75. Geburtstag mit einem Festakt im Hotel Zugbrücke in Grenzau begangen. Am Ende der Feierstunde stand neben allen Glückwünschen und Danksagungen vor allem die Erkenntnis, dass Spitzensport ohne Breitensport und ehrenamtliches Engagement nicht denkbar wäre. Wo ließe sich das besser feststellen als an jenem Ort, an dem der TTC Zugbrücke Grenzau seit mehr als vier Jahrzehnten Bundesliga-Tischtennis bietet und auch schon international erfolgreich war?