Plus Simmern

6:4 in Kirn: VfR Simmern rettet sich mit Sieg beim Meister

Der VfR Simmern hat auf den letzten Drücker den Gang in die Abstiegsrelegation vermieden: In der Tischtennis-Verbandsoberliga unterlag man samstags zunächst beim TTC Wirges II nach 4:2-Führung noch mit 4:6, gewann aber am Sonntag beim Meister TTC Kirn mit 6:4.