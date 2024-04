Plus Holzappel

Cedric Fuchs fährt im Jahr 2024 zweigleisig – Start am 10. Mai in Oschersleben

Von Jürgen Hahn

i Nach erfolgreicher Premierensaison will Cedric Fuchs in diesem Jahr an sechs Rennwochenenden in Deutschland, Belgien und den Niederlanden im Tourenwagen Junior Cup um den Sieg kämpfen. Foto: Markus Toppmöller

Für Cedric Fuchs, den Förderpiloten des ADAC Mittelrhein, verspricht die Saison 2024 sehr kurzweilig zu werden. Nach den ersten Erfahrungen im Tourenwagen Junior Cup geht der Youngster des AMC Arzbach in dieser bundesweiten Nachwuchsserie mit klaren Zielen in die kommende Saison: „Nachdem ich als Neuling in meiner Premierensaison bereits Podestplätze einfahren konnte und zudem einmal sogar auf der Pole stand, muss das Ziel in diesem Jahr der Kampf um den Titel sein“, erklärt der 18-jährige Holzappeler. Ausgetragen wird der Cup auf identischen VW UP GTI, an sechs Wochenenden in Deutschland, Belgien und den Niederlanden stehen jeweils zwei Rennen an. Los geht's am 10. Mai in Oschersleben.