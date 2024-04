Plus Nürburgring

Der knappste Zieleinlauf in 48 Jahren – Tausende Zuschauer am Ring beim NLS-Saisonauftakt

Von Jürgen C. Braun

i Nach einem Klassensieg am Samstag lief es für Daniel Zils, Philipp Leisen und Moran Gott am Sonntag nicht so gut auf ihrem BMW 330i. Sie hatten einen Reifenschaden und fielen auf Platz 62 zurück. Foto: ISPA

Welch ein Auftakt in die neue Saison der traditionsreichen Nürburgring Langstreckenmeisterschaft (NLS): Tausende von Fans säumten am Wochenende Grand-Prix-Strecke und Nordschleife und erlebten mit einem Doppelsieg (Falken am Samstag und Manthey EMA am Sonntag) einen Hochgenuss, der Vorfreude auf das 24-Stunden-Qualifiers am Wochenende weckte.