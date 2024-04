Plus Nürburgring Eifeler Top-Duo in der NLS – Andreas Gülden und Marc Hennerici wollen Erfolgsgeschichte fortschreiben Von Jürgen C. Braun 131 Starter, darunter mehr als 30 GT3-Fahrzeuge: Noch nie waren bei den 24h-Qualifiers wenige Wochen vor dem Saison-Höhepunkt, dem 24h-Rennen auf dem Nürburgring, so viele Fahrzeuge vertreten wie am kommenden Wochenende. Lesezeit: 2 Minuten

Da das Event in diesem Jahr nur eine Woche nach dem Saisonauftakt auch die Rennen Nummer drei und vier der Nürburgring Langstreckenserie (NLS) beinhaltet, werden die regionalen Teams und die Abordnungen der heimischen Motorsportklubs am zweiten April-Wochenende wieder zahlreich vertreten sein. Die Lokalmatadoren im Blick An vorderster Front der Fahrzeugbesatzungen aus der ...