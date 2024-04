Plus Nürburgring Quali für 24-Stunden-Rennen – Testlauf macht Lust auf den Nürburgring-Klassiker Von Jürgen C. Braun i Besonders im Fokus der vielen Fans am Nürburgring: der Exot der Scuderia Glickenhaus mit dem Eifeler Thomas Mutsch am Steuer. Foto: Jürgen C. Braun Das war eine Vorspeise, die richtig Appetit auf den Hauptgang in sieben Wochen macht. Rund um die Nordschleife und den Grand-Prix-Kurs feierten Tausende Fans bei der Qualifikation für das 24-Stunden-Rennen Langstrecken-Motorsport vom Feinsten. Lesezeit: 2 Minuten

Professionelle Piloten in mehr als 30 bildschönen GT3-Rennwagen nutzten in zwei vierstündigen Rennen, eines davon am Samstagabend bis in die Dunkelheit, die letzte Gelegenheit, um sich auf den Saisonhöhepunkt am Nürburgring vom 29. Mai bis zum 2. Juni vorzubereiten, und teilten sich traditionell den Asphalt mit Herzblut-Amateuren. Dominierende Marke war Porsche, ...