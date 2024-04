Plus Welling Welling und Rhein-Nette bleiben drin – TVW besiegt HSV klar, aber beide Klubs jubeln Von Harry Traubenkraut i Vorbei am starken HSV-Torhüter Michael Stitz wirft Wellings Lukas Hürter (Mitte) den Ball. Der TVW gewann das Rheinlandliga-Derby gegen Rhein-Nette deutlich – aber beide Klubs jubelten über den Klassenverbleib. Foto: HetPix Mit einem Spieltag voller Emotionen ist die Saison der Handball-Rheinlandliga zu Ende gegangen. Mittendrin waren der TV Welling und die HSV Rhein-Nette, die im Derby gegeneinanderspielten und beide noch abstiegsgefährdet waren. Welling behielt mit 28:20 (14:10) deutlich die Oberhand – jubeln konnten am Ende aber beide Klubs. Denn der Tabellenvorletzte HSG Römerwall verlor gegen HB Mülheim-Urmitz II und ist nach der HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler der zweite Absteiger. Lesezeit: 2 Minuten

Spielende in der Wellinger Nettetalhalle: Ein rot-weißes jubelndes Wellinger Spielerknäuel auf der einen Seite, mit hängen Köpfen vom Feld schleichende Gästespieler in der anderen Spielhälfte, es war 18.26 Uhr am Samstagabend. Welling feierte den Klassenverbleib. Und die HSV Rhein-Nette? Die meisten Spieler fuhren nach dem Spiel in die Peter-Häring-Halle nach ...