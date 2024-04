Plus Diez/Holzheim

Holzheim: Zwei Siege fehlen noch zum Aufstieg – Am Samstag kommt die TSG Münster II

Von Stefan Nink

i Ohne Rückraumspieler Finn Langenau, der sich im Top-Spiel gegen Wettenberg verletzte, muss der TuS Holzheim die letzten Schritte des Weges in die Regionalliga gehen. Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv

Zwei Wochen konnten die Handballer des TuS Holzheim regenerieren, nachdem sie vor ausverkauftem Haus mit dem 33:23-Kantersieg gegen ihren hartnäckigsten Verfolger HSG Wettenberg der Rückkehr in die Viertklassigkeit einen großen, vorentscheidenden Schritt näher gekommen waren. Bei nur noch fünf noch ausstehenden Begegnungen fehlen nun den Ardeckern aufgrund des besseren direkten Vergleichs gegenüber dem Konkurrenten aus dem Gleiberger Land rechnerisch noch zwei Siege, um diese fantastische Runde zu krönen. Den nächsten Schritt in Richtung Regionalliga wollen die Rot-Schwarzen von der Burg Ardeck am Samstagabend gehen, wenn sich ab 19.30 Uhr die Reserve der TSG Münster dem designierten Meister in den Weg stellt.