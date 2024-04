Plus Wissen

Dem Meister auf die Nerven gegangen: SSV Wissen verabschiedet sich würdig aus der Saison

i Wissens Niklas Scholz hat hier eine Lücke im Weiberner Abwehrverbund gefunden. Foto: balu

„Das war von der Einstellung her im Vergleich zur Vorwoche, in der nicht viel zusammengepasst hatte, wie ausgewechselt“, freute sich Christian Hombach über einen sportlich gesehen „würdigen Saisonabschluss“ des SSV 95 Wissen in der Handball-Verbandsliga Ost. Die 18. Niederlage im 20. Spiel konnte das Tabellenschlusslicht am Samstagabend zwar nicht abwenden, doch das war gegen den bereits als Meister feststehenden TuS Weibern auch nicht das primäre Ziel gewesen.