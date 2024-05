Plus Kirn

SG Kirn: Hitzige Endphase mit vier Hinausstellungen

Erstmals in dieser Saison ist die SG Kirn/Kirn-Sulzbach in der Fußball-Landesliga auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht. Die Kirner unterlagen den SF Bundenthal, die mit einem 2:1 (1:0)-Erfolg an den Gastgebern vorbeizogen.