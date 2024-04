Plus Kreis Birkenfeld

SG Kirschweiler/Hettenrodt: Am Sonntag Sieg oder Abstieg – Zugespitzter Kampf um den Klassenverbleib

Von Sascha Nicolay

i Auch die Spvgg Fischbach (gestreifte Trikots) und der SV Heimbach befinden sich noch im extremen Abstiegskampf der A-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld. Foto: Sabine Greber

Gewinnen oder absteigen: Für Mathias Düwel hat sich der Abstiegskampf seiner SG Kirschweiler/Hettenrodt in der A-Klasse bereits auf eine Art Entscheidungsspiel am Sonntag (15 Uhr) in Hettenrodt zugespitzt. Gegner ist die Spvgg Fischbach, die eigentlich eine solide Runde kickt und trotzdem schwer mit dem Abstiegsgespenst ringt.