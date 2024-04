Plus Köln-Ossendorf

Reportage: Die Baller League geht ins Finale – Zwischen Bolzplatz und Entertainment

Von Moritz Hannappel

i Schauplatz der neuen Indoor-Kleinfeld-Liga: Ein Blick in die Halle innerhalb der Motorworld Köln. Vor Ort ist nur Platz für wenige Hundert Zuschauer. Foto: Jörg Niebergall

Am Montagabend geht sie also mit dem spektakulären Final-Four-Turnier zu Ende: Die Baller League. In den letzten gut zwei Monaten versuchten drei Gründer eine neue Ära einzuläuten, indem sie den Fußball von „damals“ auf den Bolzplätzen der Nation zurückholen. Unser Sportreporter Moritz Hannappel durfte bei einem Spieltag live vor Ort sein. Wie er es erlebt hat, lesen sie hier.