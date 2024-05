Plus Trier

2229 Zuschauer am 1. Mai dabei: 0:4 bei Eintracht Trier wirft den FC Karbach nicht um

Von Andreas Arens

i Die Karbacher um Tim Puttkammer (in Weiß-Schwarz) waren bei Eintracht Trier mit Ömer Yavuz oft nah genug dran, aber doch einige Male zu weit weg, die Eintracht gewann verdient im Moselstadion mit 4:0. Foto: Sebastian Schwarz

Mehr als 2500 Zuschauer wurden es nicht, was eventuell auch am schönen Wetter am 1. Mai lag. Aber 2229 wurden es dann doch im Moselstadion, die die 0:4 (0:2)-Niederlage des FC Karbach in der Fußball-Oberliga beim Meister und Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Trier sahen. Für Trier waren es Bonuspunkte auf dem Weg zur 100, momentan sind es 92 Zähler bei noch vier ausstehenden Partien. Karbach würde sehr gerne bald die Hälfte der 100 überschreiten, aktuell sind es 46.