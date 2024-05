Plus Mörsdorf/Sosberg

Balanceakt über dem Abgrund: 29-Jährige schafft Slackline-Rekord an der Geierlay im Hunsrück

Von Kevin Rühle

i Slackline an der Geierlaybrücke zwischen Mörsdorf und Sosberg im Hunsrück. Der Verein Slackline Mittelhessen hat zwei Bänder über das Bachtal gespannt. Foto: Kevin Rühle/Kevin Ruehle

Oberhalb des Mörsdorfer Bachtals wurde am 1. Mai ein neuer Rekord in der Sportart Slacklining aufgestellt: Die 29-jährige Cecilia Stock balancierte dafür auf einem äußerst schmalen, aber 360 Meter langen Band – einmalig in Deutschland.