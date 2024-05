Plus Hettenrodt

Hexenrock in Hettenrodt: Ein Festival der Kontraste

Von Niels Heudtlaß

i 2015 trat Glasperlenspiel als Vorband für Helene Fischer auf. Am Dienstagabend brachten sie das Hexenrock-Zelt mit elektronischen Klängen zum schwingen. Foto: Tom Greber

Von Pop-Veteranen über Rapper, mit regionaler Berühmtheit, bis hin zu Metal-Newcomern: Der Hexenrock sprengte in diesem Jahr wieder Genregrenzen. So lockte das Festival mehr als 2000 Gäste in das kleine Hettenrodt im Hunsrück.