Plus Römerberg VfR Baumholder personell am Anschlag: Drei Oberliga-Debütanten bei der 1:3-Niederlage beim TuS Mechtersheim Von Sascha Nicolay Hoffen durfte der VfR Baumholder bei seinem Auftritt in der Fußball-Oberliga beinahe bis zum Schluss. Doch letztlich setzte es eine 1:3-Niederlage, die auch in Ordnung ging. Personell bewegte sich der VfR total am Anschlag. Lesezeit: 3 Minuten

Felix-Ruppenthal feierte nach langwieriger Verletzung sein Comeback im Trikot des VfR Baumholder. Als er in der 70. Minute beim Gastspiel der Westricher in Mechtersheim eingetauscht wurde, stand er erstmals im Jahr 2024 auf dem Feld. Ruppenthal kam übrigens für Nicos Georgiadis. Der läuft normalerweise in der zweiten Mannschaft in der ...