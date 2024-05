Plus Engers

FV Engers: Nur Schnickschnack trennt noch vom Klassenverbleib

Von Christoph Hansen

i Manuel Simons (vorn) schirmt in dieser Szene den Ball für den FV Engers geschickt ab. Mit seiner Schnelligkeit enteilte der frühere Linzer Offensivspieler den groß gewachsenen Pfeddersheimer Verteidigern, hier Don-Jason Chinedu Onyejekwe, ein ums andere Mal. Simons verwandelte auch den Foulelfmeter zum 3:0-Endstand. Foto: Jörg Niebergall

Am fünftletzten Spieltag hat der FV Engers in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar sich seinen Platz in der fünfhöchsten Spielklasse auch für die Saison 2024/2025 quasi schon gesichert.