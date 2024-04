Plus Mendig

Mendiger Reserve zieht Hausen unten rein – Mayen II verliert nach 2:1-Führung noch 2:7

Von Jan Müller

i Der Mendiger Keeper Max Neumann fängt den Ball vor Hausens Sebastian Kückelhaus ab – im Derby derKreisliga B 5 gewann die Eintracht-Reserve das packende Duell gegen den TuS mit 4:3. Foto: Tobias Jenatschek

Tore satt hat es am 23. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B 5 gegeben: In sieben Partien fielen 55 Tore, das ist ein Schnitt von fast acht Treffern pro Begegnung.