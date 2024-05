Plus Nickenich Fußballer der DJK Plaidt machen Meisterschaft in der Kreisliga B 5 perfekt Von Jan Müller i Fußballer der DJK Plaidt machen Meisterschaft in der Kreisliga B 5 perfekt Foto: Jörg Niebergall Riesiger Jubel bei den Fußballern der DJK Plaidt. Durch einen 3:1 (2:1)-Erfolg bei der SG Eich/Nickenich/Kell II haben die Plaidter die Meisterschaft in der Kreisliga B 5 und damit den Aufstieg in die A-Klasse vorzeitig perfekt gemacht. Lesezeit: 1 Minute

Unterstützt von rund 200 Anhängern gingen die DJK-Adler in einer turbulenten Anfangsphase in Nickenich durch Jannik Schöder (6.) und Jörn Heider (11.) zwei Mal in Führung, da der Eicher Vitus Wermelskirchen den zwischenzeitlichen Ausgleich (6.) erzielte. Für die Vorentscheidung sorgte Christopher Nickenich bereits in der 62. Minute. Mit dem Schlusspfiff von ...