Kann Plaidt die Meisterschaft feiern? – Mayen II will nicht Spalier stehen

Von Jan Müller

i Nachdem die Fußballer der DJK Plaidt (in blauen Trikots) die Hürde beim SV Melsbach souverän mit 4:2 gemeistert haben, können sie im bestmöglichen Fall am Sonntag zu Hause schon Meister werden. Foto: Jörg Niebergall

In der Fußball-Kreisliga B 5 könnte am Wochenende bereits die Entscheidung im Meisterschaftsrennen fallen. Am anderen Ende der Tabelle ist dagegen weiterhin alles offen.