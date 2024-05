Eich will keinen Plaidter Partymarathon erleben – DJK kann vorzeitig Meister werden

Plaidter Jubel gab es in dieser Saison schon häufig. 20 von 25 Spielen hat die DJK in der Kreisliga B 5 bisher gewonnen, 83 Tore erzielt und nur 27 kassiert – am heutigen Freitagabend können die Plaidter mit einem Sieg bei der SG Eich II die Meisterschaft perfekt machen. Foto: Tobias Jenatschek