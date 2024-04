Plus Kreis Neuwied Kreisliga B am Wochenende: Kann SV Rengsdorf den Druck auf das spielfreie Topteam DJK Plaidt erhöhen? Von Daniel Korzilius Am 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga B 2 möchte der VfL Oberlahr-Flammersfeld im Derby beim SV Güllesheim (So., 15 Uhr) seine Tabellenführung festigen, während sich die beiden Verfolger SSV Weyerbusch und SG Bruchertseifen/Eichelhardt/Hamm im direkten Duell gegenüberstehen (So., 15 Uhr). Lesezeit: 1 Minute

Die in der Rückrunde noch sieglose SG Puderbach/Daufenbach/ Urbach-Dernbach/Raubach II emp-fängt den Aufsteiger TuS Asbach II (So., 14.30 Uhr, in Urbach-Dernbach). Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II will ihrer Favoritenrolle beim Tabellenletzten Vatan Spor Hamm gerecht werden (So., 15 Uhr). Um wichtige Punkte im Abstiegskampf geht es für die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II ...