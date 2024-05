Auch der 1:0-Heimsieg gegen die SG Kastellaun/Uhler hat dem TuS Ellern um Routinier Flo Strzoda (rechts) auf den ersten Blick nichts gebracht. Ellern muss als Tabellendrittletzter der B Staffel 10 absteigen. Eine Hintertür bleibt allerdings noch. Sollten freie Plätze in der B-Klasse entstehen, werden diese an die besten Absteiger der 15 B-Klassen vergeben. In der „Quotiententabelle“ liegt Ellern auf Rang sechs. Sechs freie Plätze in allen 15 B-Klassen müssen also her, damit Ellern drinbleibt. Foto: B&P Schmitt