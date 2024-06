Plus Simmern

Ähnliches Modell wie Karbach und Leiningen: Rheinböllen II kooperiert mit TuS Dichtelbach

i Nico Ballbach (rechts, in Schwarz) spielte schon einmal für den TuS Rheinböllen, ehe der Stürmer vor einem Jahr als Spielertrainer zum TuS Dichtelbach zurückkehrte. Nun ist nach 13 Jahren Eigenständigkeit Schluss für den C-Klässler Dichtelbach, alle Spieler – auch Ballbach – wechseln nach Rheinböllen und ergänzen den Kader der B-Klassen-Reserve. „Aufgrund der aktuellen sportlichen und personellen Herausforderungen, mit denen beide Mannschaften seit einiger Zeit konfrontiert werden“ sei diese Kooperation notwendig, heißt es von beiden Vereinen. Der TuS Dichtelbach verschwindet damit unter dem Dach des TuS Rheinböllen – und von der fußballerischen Bildfläche im Kreis Hunsrück/Mosel. Der Großteil der Heimspiele von Rheinböllen II sollen aber im Dichtelbacher Römerstadion ausgetragen werden. Foto: #ckpicture

