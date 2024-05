Ney

B Staffel 10: Ehrbachtal Ney schenkt Mosel Löf II im Nachholspiel neun Stück ein

Das am vorletzten Spieltag wegen den Auswirkungen des Hochwassers (Hilfseinsatz der Gäste) abgesagte Spiel in der Fußball-Kreisliga B Staffel 10 zwischen dem Tabellendritten SG Ehrbachtal Ney und Schlusslicht SG Mosel Löf II ist vier Tage nach dem regulären Saisonende nachgeholt worden. Ehrbachtal feierte den höchsten Saisonsieg beim 9:0 (6:0), Löf II machte noch die 100 Gegentore voll. An den Abschlussplatzierungen änderte das Ergebnis nichts mehr.