Tabellenführer HSV Neuwied hat vorgelegt: Fast alle Teams haben am 20. Spieltag richtungsweisende Aufgaben

Von Daniel Korzilius

i Der SV Windhagen hat die Verträge mit seinem Cheftrainer Enes Özbek (rechts) und dem Co-Trainer Christian Fuchs (links) für die Saison 2024/2025 verlängert. „Ein wichtiger Aspekt für die vorzeitige Vertragsverlängerung war für die Trainer und den Vorstand, dass die Mannschaft gemeinsam formulierte Ziele sportlich umgesetzt hat. Der stetige Einbau von jungen und ehrgeizigen Spielern hat dazu beigetragen. Den eingeschlagenen Weg wollen die Verantwortlichen weiter fortführen“, heißt es in einer Pressemeldung des Vereins. Foto: SV Windhagen/Wolfgang Kage

In der Fußball-Kreisliga A 2 hat der Tabellenführer HSV Neuwied den 20. Spieltag in seinem vorgezogenen Heimspiel gegen das Schlusslicht SG Andernach II mit einem 8:0 (4:0)-Kantersieg begonnen. Die weiteren Spiele werden am Sonntag angepfiffen.