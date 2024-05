Abstiegskampf: Der SV Rheinbreitbach hofft nach seinen erstem Sieg 2024 wieder

Der SV Rheinbreitbach (ganz in Rot) hat seine ausweglos scheinende Lage im Kampf gegen den Abstieg am 23. Spieltag überraschend aufgehellt. Gegen den Tabellenvierten SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach siegte der SVR klar mit 6:3 (3:1). Am Mittwoch im Nachholspiel gegen den FV Rheinbrohl (20 Uhr) kann das Team von Trainer Udo Hillebrand mit einem weiteren Erfolg den Anschluss an den ersten Nichtabstiegsplatz herstellen. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz