Spitzenreiter HSV Neuwied lässt im Titelkampf zwei Punkte liegen – Nur 1:1 beim SV Ataspor Unkel

Von Daniel Korzilius

i Spitzenreiter HSV Neuwied lässt im Titelkampf Punkte Foto: Heinz-Werner Lamberz

Die SG Weißenthurm/Urmitz hat am 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 2 nach 0:2-Rückstand noch 4:2 in Rheinbreitbach gewonnen. Dadurch verkürzte der Tabellenzweite den Rückstand auf den Tabellenführer HSV Neuwied, der sich vom SV Ataspor Unkel 1:1 trennte, auf einen Punkt. In Abstiegskampfgewann die SG DJK Neustadt-Fernthal mit 6:1 in Andernach und ist nur noch zwei Zähler vom rettenden Ufer entfernt.