Plus Binningen Kreisliga A Staffel 3: Masburg sieht in Binningen gar kein Land Von Sascha Wetzlar i Markus Thönnes (in Weiß, links) bejubelt seinen Treffer zum 3:0 für den SV Binningen, der im Derby gegen den SV Masburg beim 5:0 klar die Oberhand behielt. Die Masburger, die bis vor vier Wochen noch Tabellenführer waren, stürzen immer weiter ab und sind nur noch Fünfter. Foto: Sascha Berkele Glasklare Angelegenheit für die Hausherren: Im Vordereifel-Derby der Fußball-Kreisliga A Staffel 3 schickte der SV Binningen den SV Masburg mit 5:0 (3:0) nach Hause. Binningen bleibt Neunter mit jetzt 32 Punkten, Masburg setzt den freien Fall fort, die 38 Punkte reichen nur noch zu Platz fünf. Lesezeit: 2 Minuten

„Haste Scheiße am Schuh, haste Scheiße am Schuh“, bemühte Masburgs Spielertrainer Matthias Bender ein Zitat des leider jüngst verstorbenen WM-Helden Andreas Brehme – in leicht abgeänderter Form. „Wieder vier Verletzte mehr, vor dem Spiel waren es schon zehn“, konnte der Gäste-Übungsleiter das aktuelle Verletzungspech kaum fassen. Und es ging schon bescheiden ...