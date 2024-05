Plus Cochem Kreisliga A Staffel 3: Masburg kann mit dem Zweiten gleichziehen, Binningen empfängt Kruft Drittletzter Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 3, Masburg und Binningen sind am Sonntag im Einsatz. Lesezeit: 1 Minute

SV Binningen - DJK Kruft/Kretz (So., 14.30 Uhr). Vier Siege in Folge fuhr Binningen (35 Punkte) zuletzt ein, steht mittlerweile auf dem achten Tabellenplatz. Allerdings hatte die Mannschaft von Dennis Kohlhaas in der Hinrunde eine ähnliche Serie gestartet, die dann beim 1:4 in Kruft ein jähes Ende fand. Kohlhaas hofft, ...