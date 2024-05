Plus Kreis Rhein/Ahr

A3: Stolpert Ahrweiler etwa bei Absteiger Miesenheim? – Verfolger Plaidt fährt zu Derby in Saffig

Von Daniel Fischer

i Absteiger Müllenbach (links Joshua Queng, rechts Tim Hoffmann) hat den Tabellenführer Ahrweiler U 23 (in der Mitte Paul Gemein) nicht aufhalten können und mit 0:11 verloren. Macht es Mitabsteiger Miesenheim nun besser? Foto: Vollrath

Am vorletzten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 3 richten sich alle Augen auf das Duell an der Spitze. Während Spitzenreiter U 23 Ahrweiler BC beim Schlusslicht in Miesenheim gastiert, muss Verfolger FC Plaidt im Derby beim SC Saffig ran.