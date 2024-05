Plus Cochem Kreisliga A Staffel 3: Überholt Binningen Masburg am vorletzten Spieltag? Von Sina Ternis Vorletzter Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 3: Der Achte Binningen (38 Punkte) kann per Sieg in Heimersheim (6.) den Fünften SV Masburg (41 Zähler) überholen, wenn der SVM daheim gegen Bad Breisig (4.) verliert. Lesezeit: 1 Minute

SV Masburg - SG Bad Breisig/ Sinzig (So., 14.30 Uhr). Die Gäste gewannen ihre Partie gegen Miesenheim in der Vorwoche deutlich mit 4:1, während sich Masburg in Plaidt mit 3:6 geschlagen geben musste. Das war gleichbedeutend damit, dass beide Mannschaften in der Tabelle die Positionen getauscht haben – und sie ...