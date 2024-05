Plus Ettringen Kreisliga A Staffel 3: Binningen fehlen noch fünf Zähler zum Ziel – Es geht nach Ettringen Noch fünf Zähler fehlen dem SV Binningen, um das zwischenzeitlich von Coach Dennis Kohlhaas ausgegebene Saisonziel, nämlich die 40-Punkte-Marke zu knacken, zu erreichen. Dazu hat der SV in der Fußball-Kreisliga A Staffel 3 noch drei Partien zur Verfügung, die erste davon findet am Mittwoch (20 Uhr) statt. Dann nämlich gastiert die Kohlhaas-Elf zum Nachholspiel bei der SG Ettringen, die eine Position und drei Punkte besser dasteht als der SV. Lesezeit: 1 Minute

Das bedeutet also auch: Mit einem Sieg würden die Gäste nach Punkten gleichziehen, haben allerdings aktuell das deutlich schlechtere Torverhältnis. „Ich hoffe, dass dieses Mal von Beginn an die Spannung vorhanden ist“, sagt Kohlhaas auch mit Blick auf die Niederlage am Sonntag gegen Kruft/Kretz, als vor allem in Halbzeit eins ...