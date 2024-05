Plus Montabaur/Dahlheim

Kreisliga A 4: TuS Montabaur rechnet im Top-Spiel mit 500 Zuschauern – Fan-Invasion der SG Rheinhöhen erwartet

i Vor einem Jahr stand die Vision, nach dem Rückzug aus der Bezirksliga im Sommer 2022 mit einer völlig neu formierten Mannschaft den Re-Start zu wagen. Inzwischen ist längst klar, dass dem TuS Montabaur (vorne links Pascal Lind) mit Trainer Markus Kluger dieses Projekt Neuaufbau geglückt ist. Foto: Andreas Hergenhahn

In Dahlheim und Umgebung herrscht riesengroße Euphorie. Zum bevorstehenden Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A4 beim Tabellenführer TuS Montabaur, das am Freitag ab 20 Uhr in der Kreisstadt steigt, mobilisieren die Taunus-Kombinierten von den Rheinhöhen eine außergewöhnlich zahlreiche Schar an Anhängern, die den Grün-Weißen im Mons-Tabor-Stadion den Rücken stärken und die Partie zu einem gefühlten Heimspiel machen werden.