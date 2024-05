Plus Montabaur

Ausklang bei Spfr Bad Ems: Meister TuS Montabaur spielt mit Minikader und reagiert mit Unverständnis

Mit dem Auswärtsspiel bei den Spfr Bad Ems verabschiedet sich der TuS Montabaur bereits am vorletzten Spieltag aus der Kreisliga A 4. Am Sonntag (15 Uhr) wird der Meister allerdings nicht in Bestbesetzung antreten.