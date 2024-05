Plus Rhein-Lahn

TuS Nassovia steigt nach 2:7-Schlappe ab – Moritz Detrois geht zu Mainz 05

i Den „nächsten Schritt“ in seiner noch jungen Trainer-Laufbahn wagt Moritz Detrois von der SG Birlenbach im Stab der U 12-Junioren im Nachwuchs-Leistungszentrum des 1. FSV Mainz 05. Foto: Andreas Hergenhahn

In der vorgezogenen Partie des 29. Spieltags ist in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A die letzte noch relevante Entscheidung gefallen. Die TuS Nassovia Nassau ist nach der 2:7 (1:2)-Heimschlappe gegen die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen nicht mehr zu retten und begleitet nach sieben Jahren in Folge im Oberhaus des Kreises die SG Nievern/Arzbach und den SV Braubach in die Niederungen der B-Klasse.