Plus Rhein-Lahn

SG Mühlbachtal entführt drei Punkte vom Altendiezer Lahnblick – Abstieg des SV Braubach ist besiegelt

In der Kreisliga A4 ist die erste Entscheidung gefallen: Der SV Braubach ist nach der 2:4-Niederlage im Kellerduell in Nassau nicht mehr vor dem Abstieg zu retten. Die spielfreie SG Nievern/Arzbach kann unterdessen höchstens noch ein Entscheidungsspiel erreichen. Und die Freude der Nassoven über drei Punkte wurde durch den Diezer 3:0-Erfolg in der Bad Emser Silberau gleich wieder gehörig gedämpft.